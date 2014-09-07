На околицях Маріуполя лунають постріли: ніч знову може бути неспокійною

Саме через останні події тут ще більше впевнилися, що перемир'я дуже крихке. І події, які будуть розвиватися найближчими не те, що днями, а годинами, - передбачити просто неможливо. повідомляє ТСН.

Уже увечері в неділю було чути постріли артилерії на східному та північному блокпостах.

Мешканці портового Маріуполя мають великі сумніви, що оголошене припинення вогню приведе до миру. Бо саме маріупольці відчули на собі найпотужніший артилерійський обстріл ще вчора.Близько півночі околицю буквально накрили "Градом". Городяни очікують нової атаки бойовиків.

На східному блокпосту на околиці Маріуполя бойовики вогонь припинили в п'ятницю, 5 вересня, близько 16:00. Проте вже в ніч із суботи на неділю знову почалася стрілянина. Пошкоджено кілька будинків. Снаряди потрапили у станцію швидкої допомоги. Розтрощили мотель. Одна жінка загинула. Поля навколо блокпоста чорні.

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Бомбили уздовж траси Маріуполь-Новоазовськ, з боку села Широкіне, за яким розсташовані позиції проросійських сил і, ймовірно, за участю російської армії. Снаряди розривалися просто перед спальним кварталом.

Усе розпочалося після 21:00 суботи. Несподівано на околиці міста стали чутні сильні вибухи, від яких здригалися вікна навіть у центрі міста. Нарахували щонайменше 16 атак "Градом". Крім того, без перестанку працювала важка артилерія.