Яценюк заявив, що не буде відкривати засідання ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що сьогодні не відкриватиме засідання ВР, оскільки президія та трибуна заблоковані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, у зв’язку з блокуванням він не бачить потреби і можливості відкривати засідання Верховної Ради.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що запропонував компроміси, і тепер фракції меншості мають визначитися щодо них.