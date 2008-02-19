Яценюк заявив, що не буде відкривати засідання ВР
10:30, 19 лютого 2008Політика
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Спікер не бачить потреби і можливості
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що сьогодні не відкриватиме засідання ВР, оскільки президія та трибуна заблоковані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, у зв’язку з блокуванням він не бачить потреби і можливості відкривати засідання Верховної Ради.
А.ЯЦЕНЮК повідомив, що запропонував компроміси, і тепер фракції меншості мають визначитися щодо них.
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