Заступник Клімкіна подав у відставку через відстрочення Асоціації

Про це він повідомив в повідомленні на свій сторінці в facebook.

Дипломат підкреслив, що причиною його демаршу стала домовленість України, Росії та ЄС про відтермінування вступу в дію угоди про асоціацію.

"Будуть, напевно, озвучені раціональні і практичні роз’яснення. Колись і проти нашої незалежності наводилися вагомі аргументи. Ухвалена заява шле неправильний сигнал усім: агресору, союзникам і, найважливіше, українським громадянам... Вибір не відкладається, інакше він - не вибір" - пояснив Лубківський причини свого протесту.

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Як відомо, в п’ятницю в Брюсселі була досягнута домовленість, що тимчасове застосування УА почнеться лише з 2016 року, а до того ЄС надасть Україні автономні торгівельні преференції.