Чорновіл: Закони про амністію та спецстатус частини Донбасу були умовою ЄС

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

Зокрема, за його словами, ухвалені Радою закони про амністію та особливий статус окремих районів Донбасу означають повернення на окуповані території української влади.

Чорновіл також назвав такий крок української влади "серйозною дипломатичною грою і спробою хоч якось покращити ситуацію".

"Не випадково ці закони були поставлені на голосування перед тим, як Верховна Рада повинна була голосувати за ратифікацію Угоди з ЄС. Це одна з умов Євросоюзу. Вони кажуть: так, ми підтримуємо ваше протистояння Росії, але у нас є лобістські групи, які доводять, що Україна сама не хоче світу і тому не заслуговує на нашу підтримку", - сказав екс-нардеп.

Читайте такожТурчинов: Закони про амністію та спецстатус районів Донбасу не зупинять російську агресіюВін також додав, що завдяки такому ходу Україна зможе розраховувати на ще більшу підтримку Євросоюзу.

У той же час, Чорновіл упевнений, що Росія не припинить агресію і зараз Україні варто використати момент, щоб переозброїти армію.

Читайте такожУ ЄС пояснили, чому в Україні ухвалили закони про амністію та спецстатус Донбасу"У Росії настав відверто фашистський період, і я впевнений, що вона буде тиснути на Україну і далі. Зате ми зараз отримаємо перепочинок для того, щоб переозброїти армію. У нас з'явиться високоточне озброєння, яке дозволить серйозно протистояти російській армії", - додав політик.