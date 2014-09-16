Доленосний день: ВР ухвалила закони про амністію бойовиків, особливий статус Донбасу та ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 355 народних депутатів із 381, зареєстрованого у сесійній залі. Проти – 0 депутатів, 26 – не голосували.

Після прийняття рішення депутати, члени уряду і президент України Петро Порошенко встали і проспівали Гімн України. Також відповідне голосування відбулося у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. Обидва парламенти були на прямому відеозв’язку.

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Як повідомлялося, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня. 12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карла Де Гухта, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.

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Також, сьогодні Верховна Рада підтримала закони "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та Закон "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей", за які проголосували 277 та 287 народних депутатів відповідно.

Як повідомив на брифінгу народний депутат Юрій Сиротюк (фракція ВО "Свобода"), "законопроекти ухвалені без обговорення загалом в цілому". При цьому він повідомив, що є відео голосування, яке депутати пізніше оприлюднять. Також він додав, що фракція ВО "Свобода" та частина фракції ВО "Батьківщина" вийняли свої картки, щоб продемонструвати, що вони не голосують. Інший депутат від фракції ВО "Свобода" Олександр Мирний зазначив, що за ці законопроекти не голосувала "Свобода" у повному складі і частина "Батьківщини".

Дані закони є частиною виконання президентського Мирного плану.

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На думку Порошенка, питання особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей є «де-факто елементом децентралізації з повним і безумовним дотриманням суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, з гарантованою належністю державі всіх основних атрибутів, включаючи зовнішню, безпекову, правову політику».

Закон про "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей" передбачає амністію для усіх бойовиків, що діяли на території Донбасу, за умови, якщо на їхніх руках нема крові.