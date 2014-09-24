Гройсман розповів, коли почне діяти закон про особливий статус Донбасу

Про це у програмі «События» на телеканалі «Україна» заявив віце-прем’єр з регіональної політики Володимир Гройсман, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Блок Петра Порошенка».

«Закон почне виконуватися тоді, коли на визначених територіях з’явиться місцева влада, яка матиме повноваження опікуватися територіями. Нова місцева влада, згідно із цим законом та мирним планом президента, допоможе центральній владі принести на ці території мир, допоможе навести лад у єдиній унітарній державі», - зазначив Гройсман.

Водночас віце-прем’єр повідомив, що звільнені і тимчасово зайняті терористами території не фінансуватимуться однаково.

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«Усі території, які є або будуть під контролем української влади, фінансуватимуться відповідно до чинного законодавства. Що ж до територій з особливим порядком самоврядування, то для них будуть визначені спеціальні механізми, які забезпечать вирішення проблеми фінансування», - запевнив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон ”Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.

Закон про особливий статус окремих районів на Донбасі передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей терміном на три роки, а також проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня цього року.

17 вересня прем`єр-міністр Арсеній Яценюк наголосив, що уряд виділятиме бюджетні кошти на відновлювальні роботи у зоні АТО лише у разі встановлення повного контролю над територіями Донецької або Луганської області.

За словами прем’єра, уряд готовий створити спеціальний фонд фінансування відновлюваних робіт на звільнений територіях, що формуватиметься з пожертв і фінансів українських олігархів, а також за рахунок міжнародної донорської допомоги.