Реформи мають стати плодом спільних зусиль всіх гілок влади, суспільства, бізнесу - глава держави

Відпрацьовується механізм залучення до державної служби представників приватного сектору, випускників найкращих вітчизняних і закордонних університетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що треба залучати людей, для яких девізом є крилаті слова американського президента Кеннеді: «не питай, що твоя країна може зробити для тебе. Питай, що ти можеш зробити для своєї країни». При цьому глава держави наголосив, що українці мають покладатися в першу чергу на себе.

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Порошенко зазначив, що хотів би ввійти в українську історію як президент реформатор, але зауважив: «Я готовий поступитися цією почесною місією, поступитися цією амбіцією на користь колективного авторства, і реформи мають стати плодом спільних зусиль всіх гілок влади, суспільства, бізнесу». За його словами, його функція як президента - «створити політичні умови, сприятливі для проведення реформ».