Порошенко впевнений, що найнебезпечніша частина війни вже в минулому
14:45, 25 вересня 2014Політика
0 0
Президент України Петро Порошенко впевнений, що найнебезпечніша частина війни вже в минулому, дякуючи героїзму українських бійців.
Петро Порошенко під час прес-конференції
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні під час прес-конференції.
Читайте такожПорошенко: Україні кинуто виклик, з яким не стикалася жодна країна Європи з часів Другої світової війни
“Я переконаний, що мій мирний план спрацює. У мене немає сумніву, що головна, найнебезпечніша частина війни, вже в минулому, дякуючи героїзму наших українських солдат”, - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter