Порошенко впевнений, що найнебезпечніша частина війни вже в минулому

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні під час прес-конференції.

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“Я переконаний, що мій мирний план спрацює. У мене немає сумніву, що головна, найнебезпечніша частина війни, вже в минулому, дякуючи героїзму наших українських солдат”, - сказав він.