Бойовики на підконтрольних територіях змушують школярів вчити історію Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За повідомленням Міністерства освіти і науки, близько 200 шкіл, розташованих на території, яка контролюється терористами, розпочали навчальний рік в середу, 1 жовтня», - зазначив він.

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«За оперативною інформацією, терористи збираються перевести оцінювання в школі на п’ятибальну систему і змушують навчати дітей за російськими програмами, включаючи вивчення історії Росії та російське правознавство», - заявив Лисенко.

Речник РНБО нагадує, що «Міністерство освіти України не визнає навчальний процес на територіях, які контролюються терористами. Попереджаємо місцевих мешканців про небезпеку віддавати дітей до навчальних закладів на тимчасово підконтрольних терористам територіях, оскільки бойовики постійно обстрілюють не тільки житлові квартали, а й школи, як учора у Донецьку».

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в частині шкіл Донецька почалися заняття.

Того ж дня о 10.00 у Київському районі Донецька терористична організація «ДНР» із системи залпового вогню обстріляла загальноосвітню школу № 57, розташовану на вул. Яснополянській, 5. Снаряд розірвався за п'ять метрів від будівлі навчального закладу. В цей момент там перебувало 238 осіб, серед яких 70 дітей і 28 вчителів. Загинуло чотири людини, ще вісім дістали поранення різного ступеня тяжкості, семеро з них доставлено в лікарні. Серед учнів постраждалих немає.