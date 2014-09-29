У всіх школах Луганська 1 жовтня розпочинається навчальний процес

Як повідомила прес-служба міської ради, технічно придатні для навчального процесу 44 школи, будуть відкриті 1 жовтня.

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Ситуація з тими об'єктами, які постраждали під час збройного конфлікту, на сьогоднішній день не змінилася. Тому учнів шкіл№7, 14, 29, 34, 35, 39, 51 візьмуть навчальні заклади міста№1, 13, 23, 38, 50, 55. Для дітейз Великої і Малої Вергунки, а також Червоного Яру, буде організовано підвезення.

За даними міськради, у селищі Ювілейний досі не відновлена подача водо - і електропостачання. Тому для шкіл і дитячих садів запустять генератори.

Що ж стосується спеціалізованих установ, зокрема, реабілітаційного центру в кварталі Південний, було вирішено перевести дітей в спеціалізований комплекс "Школа-дитячий садок" для дітей з затримкою психічного розвитку та нервово-психічними захворюваннями №135, який розташований в кварталі Героїв Сталінграду.