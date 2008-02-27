Черномирдін: Росія може застосувати санкції проти України, якщо буде «бєспрєдєл»

Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН не виключає можливості скорочення поставок українських товарів до Росії після вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧЕРНОМИРДІН заявив на прес-конференції в Києві.

Відповідаючи на питання журналіста, чи можливі санкції з боку Росії після вступу України до СОТ, посол відповів: «Можливі, напевно, якщо буде бєспрєдєл».

За його словами, зі вступом до СОТ Україна «відкривається» для товарів з Європи, тоді українські товари, напевно, підуть на російський ринок. «Але ми не все можемо брати безмежно, оскільки ми не можемо обмежувати свого виробника», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Він також повідомив, що між Україною і Росією в цих питаннях є «своя домовленість», і висловив надію, що країни будуть її дотримуватися.

На питання, як сприймає Росія вступ України до СОТ, В.ЧЕРНОМИРДІН відповів: «радіємо» за Україну.

Посол зазначив, що Росія могла раніше вступити до СОТ, але була не згодна з рядом умов. Зараз же, за словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, РФ перебуває «близько до фінішу».