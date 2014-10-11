Кличко не збирається міняти крісло мера на депутатський мандат

Про це він заявив в інтерв'ю 5 каналу в п'ятницю ввечері, пише Українська правда.

"В жодному разі", - так відповів Кличко на запитання про те, чи піде він працювати у Верховну Раду у разі обрання депутатом.

Він також висловив думку, що участь депутатів Києвради у парламентській виборчій кампанії погано впливає на їхню роботу.

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"Тому що більше половини часу засідань Київради ті, хто йдуть до Верховної Ради, на жаль, намагаються не вирішити проблеми киян, а піаритися, звернути на себе увагу", - пояснив Кличко.

Як відомо, Кличко балотується до Ради у списку Блоку Петра Порошенка.