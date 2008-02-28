Аваков не збирається виходити з НСНУ ні сьогодні, ні у суботу?

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ не має наміру виходити з партії «Наша Україна».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі губернатора.

«Харківський губернатор ні зараз, ні в суботу (1 березня) не має наміру заявляти про вихід із партії «Наша Україна». Спекуляції на цю тему і спроби якось особливо тлумачити намір утриматися від коментарів до суботи – зайві», - передає прес-служба позицію А.АВАКОВА.

Стосовно позиції харківської партійної організації у зв`язку із заявами ряду колег можна буде говорити після внутрішньопартійного обговорення на політраді обласної організації партії «Наша Україна» і на політраді партії, повідомили у прес-службі.

«Послідовно, упродовж усіх останніх років підтримуючи позицію демократичних перетворень у суспільстві, що проводяться Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, заявляю: почесний голова партії завжди знаходитиме тверду підтримку та опору в «Нашій Україні» в цілому в країні, і вже точно – у харківській обласній партійній організації і в мене особисто», - передає слова А.АВАКОВА прес-служба.