Зросла кількість постраждалих у сутичках біля Ради бійців Нацгвардії

Як повідомили в прес-службі Національної гвардії, пораненим нанесені закриті черепно-мозкові травми і удари різного ступеня тяжкості, а також опіки в результаті застосування димових шашок та вибухових пакетів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівлі Верховної Ради сталися зіткнення між активістами ВО "Свобода" і співробітниками міліції. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в результаті зіткнень поранено 15 міліціонерів, затримано 50 активістів.