Зросла кількість постраждалих у сутичках біля Ради бійців Нацгвардії
16:19, 14 жовтня 2014Політика
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Кількість поранених військовослужбовців Національної гвардії в результаті зіткнень біля Верховної Ради зросла з 9 до 11.
Під Радою поранено 11 бійців Нацгвардії /фото @OksanaDenysova
Як повідомили в прес-службі Національної гвардії, пораненим нанесені закриті черепно-мозкові травми і удари різного ступеня тяжкості, а також опіки в результаті застосування димових шашок та вибухових пакетів.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівлі Верховної Ради сталися зіткнення між активістами ВО "Свобода" і співробітниками міліції. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в результаті зіткнень поранено 15 міліціонерів, затримано 50 активістів.
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