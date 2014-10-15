Російські війська можуть спробувати пробити коридор до Криму взимку - польський генерал

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив генерал польської армії у відставці, колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак у Свіноуйсці під час Baltic Business Forum.

"Це будуть тисячі смертей. За рік-два Путін буде мати проблему, бо матері цих солдатів нагадають про себе та будуть питати, чому вони загинули? Для амбіцій Путіна чи Росії?", - сказав Скшипчак.

Він нагадав, що в Україні вже загинуло багато російських військових, але дані про загиблих ретельно приховуються від громадськості. Генерал висловив переконання, що ці росіяни загинули через особисті амбіції Путіна.

На думку Скшипчака, Путін може відмовитись від ідеї «пробити коридор» з Росії у Крим завдяки політичному тиску західних держав та посиленню обороноздатності української армії.

"Боюсь, що українська армія самостійно не зможе стримати Росію", - сказав він.

Читайте такожПутін не зупиниться в Україні без мінімальної перемоги - екс-прем`єр ПольщіНа думку Скшипчака, російські війська можуть спробувати здійснити цю операцію взимку.

Він також назвав події у Донецькій та Луганській областях, що тривають з квітня цього року, "типовою окупацією", якій повинна протистояти українська влада та західний світ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, що знаходиться поблизу Маріуполя.

Експерти зазначили, що таким чином росіяни пробують пробити "коридор" з території Росії до окупованого нею у березні Криму, а також відволікти частину української армії від бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

У вересні аналітики польського Інституту міжнародних відносин (PISM) оцінювали шанси на те, що Росія все-таки спробує пробити «наземний коридор» у Крим у 50%, зазначаючи, що вигода від такої операції була б більшою, ніж можливі втрати.

Ряд інших експертів зауважували, що Крим дуже сильно економічно пов'язаний з Україною, та без наземного сполучення з Росією там виникнуть величезні труднощі із забезпечення базових потреб 2 млн мешканців в осінньо-зимовий період через шторми та замерзання Керченської протоки.