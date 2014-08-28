Здачу Новоазовська в РНБО пояснили бажанням зберегти життя бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, українські силовики були змушені відступити з Новоазовська, щоб «зберегти життя тих військовослужбовців, які знаходилися на передовій».

Лисенко додав, що «відбулося перегрупування військ, укріплення для захисту Маріуполя, і там зараз достатньо сил і засобів для того, щоб захистити і не допустити проникнення ворожих сил до цього міста».

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня російські військові захопили місто Новоазовськ і ряд населених пунктів Новоазовського, Старобешівського і Амвросіївського районів Донецької області.

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Лисенко сьогодні заявив, що близько 11.00 околиці Новоазовська та позиції Збройних сил України були обстріляні з установок «Град» з території Росії. Після цього о 12.30 почалася атака двома колонами військової техніки у складі танків, БМП та БТР, які зайшли в Україну з Весело-Вознесенки та Максимова Ростовської області РФ.

Українські прикордонники та бійці Нацгвардії, не маючи важкого озброєння, відступили, зазначив Лисенко. Також з метою збереження життя українських військових та перегрупування сил та засобів наказом командування АТО з Новоазовська були виведені підрозділи об’єднаних сил АТО, МВС і Державної прикордонної служби. Ближче до вечора обидві російські колони увійшли в Новоазовськ.

Лисенко також повідомив, що на Маріупольському напрямі силами та засобами об’єднаних сил АТО продовжується удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання блокпостів та опорних пунктів та здійснюються профілактичні заходи на території міста Маріуполь.