Польські експерти прогнозують три сценарії розвитку подій в Україні

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це аналітики розповіли журналістам у середу у Варшаві.

Один із експертів PISM Євген Воробйов оцінив ймовірність такого сценарію в 50%, зазначивши, що його реалізація була би вигідною для росіян, бо потенційні здобутки швидше за все перекрили би втрати від такої операції.

Зокрема, Росія могла би зекономити 6-8 млрд доларів на будівництво мосту через Керченську протоку та отримала би коридор для забезпечення Криму, котрий узимку може зіткнутися із серйозними проблемами через свою залежність від материкової України.

За оцінками PISM, Росія для втілення такого плану потребуватиме додатково щонайменше 20 тисяч військових, а його успішність буде залежати від того, чи зможе українська армія оборонити Маріуполь.

Воробйов сказав, що швидше за все росіяни можуть почати реалізовувати цей план напередодні запланованих на жовтень парламентських виборів, аби посилити нестабільність в Україні.

Його колега Станіслав Секрієру зазначив, що росіяни попри миролюбні декларації продовжують нарощувати свою військову присутність в цьому регіоні на насправді можуть блискавично провести таку військову операцію, захопивши потрібну їм територію "навіть за кілька днів".

"Я вірю в те, що бачу, а не те, що вони говорять", - сказав експерт, коментуючи можливість досягнення тривалого перемир'я, котре було оголошене сторонами минулої п'ятниці.

Він теж назвав досягнуті домовленості "дуже хиткими", зазначивши, що вони можуть бути порушені практично в будь-який момент.

Читайте такожРФ стягує військових на кордон з Херсонською областю

Можливість ще двох сценаріїв, котрі можуть бути реалізовані в найближчі півроку, експерти оцінили в 30 та 10 відсотків, відповідно.

Перший з них передбачає пробиття Росією коридору аж до Придністров'я, а другий - захоплення усієї лівобережної України, включно з Києвом. При цьому, при реалізації обох сценаріїв, на думку експертів, росіяни більше втратять, ніж виграють.

Для цих операцій необхідно залучення від 50-70 до понад 100 тисяч російських військових, та їх реалізація потягне за собою значно серйозніші, ніж введені раніше санкції західного світу проти Росії, серед яких навіть ембарго на поставки енергоносіїв - ключового сектору російської економіки.

Крім цього, такі операції можуть призвести до нестабільності у самій РФ через велику кількість жертв серед російських солдатів, котрі би брали в них участь.

"У такому випадку кількість жертв становила б уже тисячі", - сказав Воробйов, зазначивши, що, за останніми оцінками, на Донбасі загинуло від 100 до 200 російських військовослужбовців.

Аналітик додав, що Європейський Союз, котрий вже затвердив, але не ввів в дію нові санкції проти Росії, може визначити "червоною лінією" для їх втілення в життя широкомасштабну атаку росіян на Маріуполь, оскільки це би стало очевидним порушенням досягнутого минулого тижня перемир'я.