"Таємний" заробіток генерала, який йде до Ради: мисливські угіддя та маєток у Пущі-Водиці

Сотні кандидатів хочуть потрапити до Раду, але як саме вони заробили свої статки, не скажуть ні одному виборцю. Програма "Гроші" показала, що зміг заробити за службу в СБУ генерал-майор Костянтин Іванович Бриль, який балотується у нардепи у окрузі 93, передає ТСН.

У Пущі-Водиці у Костянтина Івановича - один з кращих серед сусідів маєтків, де майже на кожному паркані літера, на яку починається його прізвище. По периметру огорожі стоять камери, а охороняє генерала власна охорона. Працюючи на держслужбі, у кандидата в депутати територія близько гектара, у дворі припарковано дві іномарки.

Крім того, в селі Жовтневому під Переяславом розташовані мисливські угіддя, які також належать Костянтину Брилю. Проте в декларації за 2012 рік про десятки гектарів землі нічого не сказано.

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Звідки ж гроші у генерал-майора, погодилася розповісти журналістам Любов Івченко. Одесити її згадують, як "маму, яка потрібна Одесі", так підписували її передвиборчі листівки. Колишній кандидат у мери і бізнесвумен знає, як працювати з сьогоднішнім кандидатом в нардепи.

Любов переконує, що працювала б в рамках закону, але в Одесу прибув ревізор столиці, Костянтин Бриль, який працював в антикорупційному відділі податкової. Жінка стверджує, що він поставив її перед фактом: щоб її компанія і надалі отримувала компенсацію ПДВ, треба ділитися.

Схема працювала просто - компанія Івченко нібито купувала заслонки у фірми, на яку вказував Бриль. Цій фірмі нібито сплачувався ПДВ. Потім Любов продавала заслонки за кордон, і зверталася до держави з вимогою компенсувати ПДВ, оскільки цей податок діє всередині країни. Бриль допомагав отримати компенсацію. Любов стверджує, що через те, що не захотіла більше працювати, її підставили, і сам Бриль повинен добре знати деталі цієї "підстави".

Проти неї порушили кримінальну справу і присудили 4 роки позбавлення волі. Сам Бриль не фігурує у кримінальній справі, але під підозру тоді за дивним збігом обставин потрапили нинішні помічники Бриля у виборчій кампанії.