Дати Пороху "вогню": чому "підозра Порошенку" ще не "справа Порошенко"

Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. УНІАН розпитав політологів, чи перетвориться підозра на кримінальну справу, як це може вплинути на його політичне майбутнє, наскільки вірною є тактика "переховування" за кордоном та яка ймовірність побачити п’ятого президента країни за гратами.

Ймовірність того, що рано чи пізно до Петра Порошенка будуть питання у правоохоронців, з’явилася не сьогодні і навіть не на минулому тижні, коли слідчі ДБР не зуміли вручити політику повістку про виклик на допит.

"Справою часу" справа про "держзраду" стала ще навесні, коли з’явилися так звані плівки Медведчука. А на початку жовтня, коли саме таке обвинувачення (вдруге) отримав народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук - мовляв, незаконні схеми закупівлі вугілля з окупованих територій Донбасу у 2014-2015 роках – дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України – справа набула чіткіших рис.

В СБУ заявили, що Порошенко, перебуваючи на посаді президента, блокував поставки в Україну вугілля з Південно-Африканської Республіки, натомість "на вимогу представників Російської Федерації організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій, чим поставив Україну у залежність від представників РФ та вказаних псевдо-республік".

За словами начальника управління в Головному слідчому управлінні СБУ Анатолія Буліча, такі дії Порошенка допомогли Російській Федерації та терористичним організаціям "Л/ДНР" у підривній діяльності проти України. І це є "однією з форм державної зради".

"Страшна" підозра

"Те, що підозра з’явилась – абсолютно логічна та закономірна ситуація, - розповів УНІАН голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. - Ще навесні були оприлюднені "плівки Медведчука", на яких йшлося про оборудки з ОРДЛО, купівлю вугілля у бойовиків ОРДЛО. Великі суми готівки передавалися бойовикам. Це було в умовах, коли була гаряча фаза бойових дій, коли вбивали наших бійців. Є вже підозра Медведчуку, тому, безумовно, треба розслідувати, хто ж дав згоду на цю оборудку з боку державної влади. Ми здогадуємось, авжеж, але це треба дослідити юридично. Зокрема, потрібні очні ставки, як кажуть юристи Порошенка та Медведчука, Порошенка та Демчишина (колишньому міністру енергетики також раніше вручена аналогічна підозра, - УНІАН) і так далі. А потім вже робити висновки".

"У самій підозрі нічого несподіваного для нас немає, - повідомив один з адвокатів Петра Порошенка Ілля Новіков. - Ще місяць тому, коли опублікували підозру колишньому міністрові енергетики Демчишину, було цілком зрозуміло, і ми, адвокати, говорили про це в медіа, що в усіх місцях, де у них сказано "невстановлена особа з керівництва України", вони планують вписати "Порошенко". І ще з вересня було зрозуміло, що їхнє стратегічне завдання - щоб у підозрі написати поруч прізвища Медведчук і Порошенко. Ми це знали й були до всього цього готові".

Ймовірно, саме ця готовність стала причиною того, що підозру п’ятому президенту вручили-таки не особисто. Адже його… немає в Україні.

Причому, якщо влада цю відсутність транслює як втечу – мовляв, Верховна Рада ще не на канікулах, цей тиждень депутати мають працювати в комітетах, то опозиція наполягає, що про візити Порошенка в Стамбул до Вселенського патріарха Варфоломія та міжнародній конференції у Польщі було відомо заздалегідь, ніхто нічого не приховував.

Втім, схоже, що навіть після завершення конференції (21 грудня) політик не воліє повертатись до України. Адже, за словами Іллі Новікова, в Україні Порошенко побачать після завершення його відпустки, яку колишній президент планує провести у родинному колі.

Політологи вважають, що така тактика переслідує кілька цілей. Перша – позиція очікування дозволяє виграти час та напрацювати стратегію дій. "Я думаю, що Порошенко повернеться в Україну, як тільки в його команді визначаться зі стратегією поведінки", - розповів УНІАН політолог Олег Саакян.

Друга – створення політику образу жертви, переслідуваної владою.

"З одного боку, у опозиції є підґрунтя говорити про момент політичного переслідування. Але справедливість цих тверджень може бути доведена тільки в рамках судового процесу", - каже Олег Саакян.

Політична складова

Повністю відкидати політичну складову цієї історії не варто. Зокрема важко не помітити, як "руку допомоги" у цій темі Порошенку простягнув Ахметов, надавши майданчики для ефірів його соратникам. На думку експертів, причину цього можна побачити не лише у дії принципу "ворог мого ворога – мій друг", але й у тому, що активи і Ахметова, і Порошенка можуть потрапити під дію закону про олігархів.

"Спочатку в парламенті сформувалась неформальна коаліція, ідеологічно дуже різна, навіть протилежна - це "Євросолідарність" та ОПЗЖ. А з осені до них приєднався третій персонаж, створилась широка олігархічна коаліція: Ахметов–Порошенко-Медведчук. Зверніть увагу, що всі вони є кандидатами до реєстру олігархів. У Порошенка є і свої телеканали, але й Ахметов надає йому інформаційну трибуну", - зауважує Володимир Фесенко.

На медійних майданчиках опозиція намагається донести інформацію про те, що оголошення підозри Порошенку - "політичне вбивство" головного опонента Володимира Зеленського на виборах 2024 року. Мовляв, ще під час попередньої президентської виборчої кампанії Зеленський заявив Порошенку – "Я – твій вирок" (фраза прозвучала перед другим туром, під час дебатів на НСК "Олімпійський"). А зараз, коли соціологія демонструє скорочення відстані між ними у президентському рейтингу, Зеленський вирішив продемонструвати електорату, що Порошенко – людина, яка зраджувала державні інтереси.

Втім, на думку політтехнолога Андрія Бодрова, така повістка може стати "пострілом в ногу". Він переконаний, що підозра щодо колишнього президента, дійсно може згуртувати його прихильників та завадить іншим політикам, зокрема чинному президенту, претендувати на його сегмент виборців. Але не більше.

Водночас Володимир Фесенко вважає, що ця ситуація сильно вдарить по рейтингу Порошенка та створить нові "тріщини" у ставленні виборців до колишнього гаранта.

"Рейтинги у Петра Олексійовича стійкі, але я думаю, що ця "справа Медведчука" дійсно є великим потенційним ризиком для Порошенка. Адже вона сформує певні сумніви. Це може змінити позицію деяких його прихильників", - зауважив він.

Перспективи опинитися за гратами

Практика висунення підозри за статтею "Державна зрада" щодо політиків не залишає сумніву, що СІЗО із середини, як і вироку, Петро Порошенко точно не побачить. Скоріше за все, досудове розслідування виявиться незавершеним, а мірою запобіжного заходу, як і у справі Медведчука, ймовірно, може стати "домашній арешт" або ж взяття на поруки групою народних депутатів. Після цього, як у справі з багатьма екс-чиновниками та нардепами, провадження, з великою ймовірністю, взагалі розвалиться за недостатністю доказів.

"Низький рівень професіоналізму слідства, який був продемонстрований у інших гучних справах, схиляє до думки, що перспективи цієї справи сумнівні", - каже Саакян.

"Підозру Порошенку треба було вручати навесні 2020 року. Але попереду нас чекають ще звинувачення Ахметова та інших товаришів з олігархічного прайду… Ще буде багато того, що влада вважає креативом, який створює видимість успіхів. Але лихо в тому, що це – здаватися, а не бути. Тому Порошенко може напружуватися так само, як і Медведчук", - переконаний співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Юрій Романенко.

Річ, зокрема, у тім, що довести державну зраду неймовірно складно, якщо взагалі можливо. Навіть, якщо для такого обвинувачення є очевидні підстави.

"Тому йдеться про політичний екшн, - коментує УНІАН ситуацію політтехнолог Кость Бондаренко. - Тим більше, що технологи Банкової вже міцно пов'язали докупи Порошенка та Медведчука. Порошенко у в'язниці Зеленському невигідний - йдеться про довгограючий серіал, коли протягом кількох років народу час від часу згодовуватимуть черговий епізод, який інкримінується екс-президенту. Це буде китайська тактика "тисячі порізів", жоден із яких не є смертельним, але у сумі призводять до втрати крові".

З такою думкою погоджується і політолог Олег Саакян. За його словами, без притягнення до відповідальності когось з чиновників та політиків з минулої влади, які були дотичні до схем роботи з окупованими територіями, може розвалитися справа по Медведчуку. Відповідно, ця справа, чи там буде Порошенко, чи профільний екс-міністр, буде продовжуватись", - каже він.

А поки колишній президент вирішує, коли йому буде зручно повернутись до України, політологи не виключають, що у найближчі тижні в столиці може прокотитися низка мітингів прихильників "Європейської солідарності". А їх апофеозом стане повернення Порошенка, адже в цей момент він знову стане першим ньюзмейкером.

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