За даними слідчих, внаслідок укладення угод про закупівлю вугілля в ОРДЛО терористи отримали понад 200 млн грн.

П’ятий президент, народний депутат Петро Порошенко блокував поставки в Україну вугілля з Південно-Африканської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник управління в Головному слідчому управлінні СБУ Анатолій Буліч повідомив на брифінгу.

"Порошенко підозрюється в тому, що впродовж 2014-2015 років, перебуваючи на посаді президента України, використовуючи надані йому повноваження і наявні інструменти впливу на певних керівників центральних органів державної влади, вжив незаконні заходи до розірвання існуючих торгівельних зв’язків України на постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки", - наголосив Буліч.

Також він додав, що водночас Порошенко "на вимогу представників Російської Федерації організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій, чим поставив Україну у залежність від представників РФ та вказаних псевдо-республік".

Буліч наголосив, що ці дії Порошенка допомогли Російській Федерації та терористичним організаціям Л/ДНР у підривній діяльності проти України.

При цьому Буліч підкреслив, що це "однією із форм державної зради".

Читайте такожПорошенко повернеться до України, але не цього року - адвокатТакож він додав, що після укладення вказаних контрактів Порошенком та іншими співучасниками злочину було здійснено матеріальне сприяння терористичним організаціям на суму понад 200 млн грн, як готівкою, так і безготівковими перерахуваннями.

Буліч додав, що підозру Порошенку підписав в. о. генерального прокурора (Олексій Симоненко – УНІАН).

Водночас Буліч наголосив, що у цій справі немає політики.

"Одразу хочу зазначити, що мова йде виключно про встановлення обставин подій злочину та дотримання закону. Будь-які спроби ввести цю справу в політичну площину є маніпуляцією", - підсумував він.

Підозра Петру Порошенку

17 грудня в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

20 грудня Петру Порошенку, який перебуває за кордоном, оголосили про підозру у вчиненні державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій. Повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

За даними слідства, загалом було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Зокрема, Порошенко підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутатові від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністрові енергетики Володимиру Демчишину.

"Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності", - пояснили у ДБР.

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Автор: Дмитро Хилюк