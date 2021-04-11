Теймураз Шарашенідзе повернеться до Києва.

У МЗС Грузії підтвердили інформацію про рішення повернути в Україну свого посла, який був відкликаний близько року тому.

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Про це повідомляє грузинський «Перший канал", посилаючись на прес-секретаря відомства Марі Нарчемашвілі.

"Запевняю вас, що найближчим часом буде прийнято рішення про повернення посла Грузії в Україну. Як відомо, він був відкликаний для консультацій. Поточна ситуація навколо України, так само як і порядок денний відносин між двома країнами, спільні виклики, які стоять перед Україною і Грузією, а також ситуація безпеки в регіоні в цілому, природно, вимагають присутності на місці глави грузинської місії.

Тому рішення про його повернення (Теймураза Шарашенідзе) до Києва буде прийнято найближчим часом. На даному етапі мова про заміну посла не йде, до Києва повернеться чинний посол", - сказали в МЗС.

Відкликання грузинського посла

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року Грузія вирішила відкликати свого посла Теймураза Шарашенідзе з України - після призначення Міхеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету реформ.

При цьому грузинська влада запевнила, що мова про розрив дипломатичних відносин між країнами не йде.

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Автор: Дмитро Захаров