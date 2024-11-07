За словами китайського лідера, у Пекіні поважають вибір американського народу.

Президент Китаю Сі Цзіньпін привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США та закликав обидві країни знайти "правильний шлях до порозуміння", оскільки анонсовані мита США загрожують повернути країни до часів торговельної війни. Про це повідомляє Reuters.

За словами Сі, "здорові і стійкі" відносини Китайю та США служать інтересам обох країн, при цьому міжнародне співтовариство очікує, що дві держави будуть поважати одна одну і мирно співіснувати.

Китайський лідер також закликав до посилення діалогу для належного вирішення розбіжностей. При цьому видання зазначає, що вітальне послання Сі Трампу було більш стриманим, ніж тоді, коли останній вперше виграв вибори в листопаді 2016 року:

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"Тоді Сі закликав до "більшого прогресу у відносинах між Китаєм і США з нової відправної точки", заявивши, що обидві економіки повинні взяти на себе відповідальність у таких сферах, як світовий мир і стабільність, глобальний розвиток і процвітання".

ЗМІ нагадує, що погроза Трампа ввести мита в 60% на імпорт китайських товарів у США створює великі ризики для зростання Китаю.

Китай і вибори президента США

Як повідомляв УНІАН, у Китаї відреагували на перемогу Трампа на виборах президента США. Зокрема, в МЗС країни заявили, що політика Китаю щодо США залишається послідовною.

Як відомо, Дональд Трамп має непрості стосунки з Китаєм. Під час своєї передвиборчої кампанії у 2016 році він неодноразово критикував торговельні відносини з КНР. Після обрання Трамп став першим з 1979 року главою Білого дому, який безпосередньо зателефонував президенту Тайваню, що призвело до ще більшої напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

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