Виявляється, родина не вживає солодощів та молочних продуктів.

Дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія назвала улюблену страву чоловіка. Й це не якийсь вишуканий делікатес, а доволі проста їжа.

В ефірі "Сніданку з 1+1" дружина "краша" всіх українок під час великої війни зізналася, що готує для свого чоловіка й сина лише сніданки. А от улюбленою стравою Арестовича вона назвала вівсяну кашу.

Родина Арестовичів дотримується здорового способу харчування, займається спортом, не вживає молочних продуктів та солодощів.

Що відомо про родину Олексія Арестовича

Ім’я дружини Олексія Арестовича - у топі запитів українського Google, але інформації про Анастасію дуже мало. До початку повномасштабного вторгнення вона була непублічною персоною.

Анастасія – корінна киянка, закінчила Університет економіки і права за фахом Управління проектами, захоплюється психологією, у 2014 році разом із подругою навідалась до авторської школи Олексія Арестовича, а 2015 року – одружилась із ним. Разом з Олексієм вони разом уже 8 років і виховують 6-річного сина Олександра.

Вас також можуть зацікавити новини: