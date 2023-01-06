Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що вже перший тиждень цього року є підтвердженням цього.

Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 році.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що вже перший тиждень цього року є підтвердження цього.

"Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея "Patriot", боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету", - написав він у Facebook.

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Міністр закордонних справ зазначає, що президент Володимир Зеленський цього тижня проводить "реальний дипломатичний марафон", проводячи переговори щодня з кількома лідерами країн.

"Деякі рішення про постачання зброї ухвалюються прямо під час розмов. Деякі будуть ухвалені за їх результатами. Це була ідея президента розпочати дипломатичний новий рік без розкачки, супер інтенсивно та максимально предметно. І ця робота дає конкретні результати", - повідомляє Кулеба.

При цьому міністр наголосив, що союзників вдалося переконати, що "час табу щодо зброї минув".

"Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси - каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше. І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ", - зазначає Кулеба.

Постачання нової зброї в Україну - заяви Кулеби

4 січня під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над пришвидшенням отримання додаткових систем протиповітряної оборони NASAMS, Iris-T і Crotale.

Він зазначив, що серед найбільш невідкладних потреб Сил оборони України є всі засоби протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема, і боєприпасів до них. За його словами, Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО, тому ведуться переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про постачання нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale.

Також глава МЗС сказав, що Україна зацікавлена у додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та Vulcan, переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та інших.