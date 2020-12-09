Учасник перемовин розповів про можливі зміни в переговорному процесі.

У переговорному процесі щодо вирішення конфлікту на Донбасі можливі зміни.

Про це повідомив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі телеканалу «Україна 24». Він допустив, що "нормандський формат" може бути посилений США.

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«Основні тенденції зберігатимуться, тому що якщо свої позиції в «нормандському» форматі здасть Німеччина, то святе місце порожнім не буває - можливо, США захочуть отримати лідерство в питанні вирішення конфлікту на Донбасі. Німеччина і Франція в цьому не зацікавлені, це відкрито артикулюється тією стороною. Тому, я думаю, «нормандський» формат має свою перспективу, але якщо він буде ще посилений, наприклад, інститутом спецпредставника США, як це було, коли працював Курт Волкер, і така перспектива реальна на сьогодні - то, звичайно, він («нормандський» формат - ред.) буде ще ефективнышим у вирішенні цих питань», - заявив Гармаш.

Він наголосив, що чув слова радника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, який сказав, що плану «Б» в переговорному процесі по Донбасу не буде, що в ньому немає необхідності.

«Я це підтримую, тому що якщо є прогрес по «нормандській четвірці» і «мінському» процесу зокрема, то відмовлятися від перспективного напрямку, а він сьогодні перспективний, бо ми бачимо, як Росія хоче відмовитися від формату «нормандської» четвірки і хоче зберегти формат ТКГ, яка сьогодні перетворилася в п'ятисторонню - то зміни грядуть. Позиція України буде рішучішою і принциповішою. Тому що якщо ще минулого року Зеленський сподівався домовитися з Путіним, то сьогодні ця ілюзія закінчилася. Я так думаю, сьогодні ми більше сподіваємося не на домовленість з Путіним, а на наше партнерство із західними країнами і на консолідований тиск на Путіна. Тому тактика змінюватиметься і в ТКГ, і в «нормандському» форматі. Можливо, планом «Б» стане продовження дипломатичної лінії, але більш рішучої і консолідованої з нашими західними партнерами», - зазначив представник України в ТКГ.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Андрій Василюк