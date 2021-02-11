Акція протесту відбудеться 12 лютого об 11:00.

Заступник голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода», колишній нардеп Андрій Іллєнко кличе на мітинг 12 лютого небайдужих громадян під скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Про це він написав у Facebook.

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Водночас президента Володимира Зеленського закликали зупинити роботу суду.

«Одіозний корупційний Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування проспекту Бандери та повернув йому назву Московський. Що ж, настав час закривати цей гадюшник. Володимир Зеленський, у вас є конституційне право зробити це вже зараз», – йдеться у повідомленні.

Акція протесту відбудеться 12 лютого об 11:00.

Що передувало

Про рішення ОАСК щодо скасування перейменування проспекту Степана Бандери у Києві стало відомо сьогодні, 11 лютого.

До суду з позовом звернулася громадська спілка "Громадський контроль та порядок".

Адміністративний позов обґрунтовано тим, що оскаржуване рішення прийнято з порушенням термінів, встановлених законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки"; наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування.

Також позивач зазначив, що назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування з підстав, викладених у закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам'яті, які підпадають під дію положень зазначеного закону.

ОАСК вирішив адмінпозов задовольнити частково: визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві"; в іншій частині відмовити.

Столична влада готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту.

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Автор: УНІАН