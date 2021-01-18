Суд продовжив арешт генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову / фото УНІАН, Віктор Ковальчук
Голосіївський районний суд міста Києва продовжив арешт підозрюваному в державній зраді генерал-майору Служби безпеки України Валерію Шайтанову.
Про це в коментарі УНІАН повідомив його адвокат Георгій Тігішвілі.
За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, і йдеться про продовження строку арешту ще на 60 діб.
Тігішвілі також зауважив, що справа на стадії оголошення обсягу та порядку дослідження доказів.
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Наступне засідання заплановане на 13:00 8 лютого.
Держзрада генерал-майора СБУ Шайтанова: що відомо
- Контррозвідники СБУ затримали Шайтанова 14 квітня 2020 року.
- Згідно з матеріалами справи, Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спецоперацій "А" СБУ, перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ РФ Єгорова.
- Слідство встановило, що за завданням російських спецслужб він планував теракти на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. доларів і паспорт громадянина РФ. Виконавцем Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.
- Окрім того, встановлено, що Шайтанов збирав і передавав ФСБ РФ інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників; міжнародну співпрацю вітчизняних спецслужб у сфері нацбезпеки і оборони; співробітників СБУ та розвідників; а також вербував старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.
- Зокрема, Шайтанова підозрюють у тому, що за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.
- З 15 квітня 2020 року Шайтанов перебуває під вартою до 8 серпня.
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