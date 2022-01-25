Також ЗМІ опублікували фото, на якому Тимошенко "засвітилась" у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" 23 січня.

За інформацією ЗМІ, очільниця "Батьківщини" й нардеп Юлія Тимошенко майже місяць провела в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у Державній прикордонній службі, політикиня була в Дубаї.

Джерело УП стверджує, що Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулась 23 січня. Тобто Юлія Володимирівна прилетіла назад лише напередодні сесійного тижня в Раді.

Крім того, журналісти дізналися, що донька народної депутатки нещодавно переїхала до Дубая разом з родиною.

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Раніше нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко разом з родиною відпочивав у Дубаї. Тоді він обрав для відпустки 5-зірковий готель Rixos The Palm Dubai. Найдешевший варіант для проживання двох дорослих і дитини в "Ріксос Дубай" - це двомісний номер за 20 тис. гривень на добу.

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