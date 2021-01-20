Найдешевший варіант для проживання двох дорослих і дитини в "Ріксос Дубай" - це двомісний номер за 20 тис. гривень на добу.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко разом з родиною відпочиває в Дубаї.

Фото з відпочинку народного обранця опублікувала "Страна".Читайте такожЗанзібар, Єгипет і Західна Україна: стало відомо, куди відправляться нардепи на зимові канікули

За інформацією видання, Тищенко обрав для відпустки 5-зірковий готель Rixos The Palm Dubai. Як зазначено на офіційному сайті, з території відкривається панорамний вид на блакитні води Перської затоки. До послуг гостей басейн у вигляді оазису й спа-центр Rixos Royal з широким спектром процедур.

У кожному з номерів готелю є балкон з видом на море. У розпорядженні постояльців міні-бар, безкоштовний Wi-Fi, а також глибока ванна і скляна душова кабіна. Серед інших зручностей — власний дайвінг-центр.

Найдешевший варіант для проживання двох дорослих і дитини в "Ріксос Дубай" - це двомісний номер за 20 тис.гривень на добу.

Готель працює за системою ультра все включено: необмежений вибір страв і понад 70 преміальних напоїв у всіх ресторанах і барах готелю.

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Автор: Ольга Робейко