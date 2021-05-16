Три епізоди у справі Медведчука. Чи варто чекати реального вироку

Ще на початку тижня його шукали "днем з вогнем". А тепер він на два місяці зачинений у "домашній в’язниці". Але чи варто чекати реального ув’язнення кума Путіна?

Відлік до «судного дня» розпочався 11 травня з посту в одній з соцмереж генеральної прокурорки Ірини Венедіктової: «Сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К». Інтрига, хто ж такі ці «М» та «К» тримається не довго. Адже одночасно в одному з маєтків лідера партії Опозиційна платформа «За життя» (ОПЗЖ) вже працюють спецпризначенці «Альфи». А на підмогу фігурантам справи вже почали підтягуватись депутати від ОПЗЖ. Паралельно - обшуки і в офісі самої політсили.

«М» - це Медведчук. «К» - це Козак, однопартієць і молодший партнер Медведчука.

Увечері того ж дня генпрокурорка більше не говорить загадками: «Медведчуку Віктору Володимировичу і Козаку Тарасу Романовичу повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території республіки Крим».

Цікаво, що в цей момент ні прокураторі, ні СБУ невідомо, де ті люди, про яких вони зараз говорять.

«Ми не знаємо його місця перебування», - така відповідь ТСН.Тижню.

Журналісти з’ясовують: підозру Медведчуку мали вручити ще 9 травня, але «не змогли». Як стало відомо ТСН.Тижню, спецслужби знали точно: 9 травня лідер ОПЗЖ прилетів до України. Дорогою з аеропорту його нібито не змогли перехопити. Тому простежили до столичного парку Слави. Тут проросійські політики їздили на «бобиках», ходили з квітами і могли перетворити вручення підозри про держзраду на політичну акцію з приводу 9 травня…

Та після цього підозрюваний «щезає з радарів». За світлинами в одній з соцмереж ТСН.Тиждень «запеленгував» його дружину Оксану Марченко. Позначка – Хорватія. Може, там і Медведчук?

Однак в Києві глава СБУ Іван Баканов заспокоює: з місією й так впоралися: «Підозра скерована за останнім відомим місцем проживання пана Медведчука та за місцем його роботи».

Схоже, спрацювало. Підозрюваний відгукнувся ясною російською мовою. Звісно, згадав і про «протизаконний наказ влади», і «грубі порушення Конституції та законів України», і «сфабриковану підозру». Запевнив – перебуває в Україні і від правосуддя ховатись не збирається.

Це підтвердила і його дружина: «Так, ми, звісно, повернулися додому».

В чому державна зрада?

Обвинувачення висунуло Медведчуку та Козаку одразу три вкрай серйозні статті.

Епізод перший. Якщо зовсім коротко: коли «зелені чоловічки» окупували Крим, Віктор Медведчук зареєстрував у Росії компанію «Нові проекти». По суті, двійника зареєстрованої в Києві фірми, яка володіла ліцензією на розробку нафтогазових родовищ поблизу півострова. Корисних копалин там на грандіозну суму - 38 мільярдів гривень.

«У 2015 році наші підозрювані фактично взяли і передали окупанту усю матеріальну та документальну базу цього родовища», - розповіла ТСН.Тижню генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Ну, а «рішали» за все це напряму з московськими міністрами й псевдовладою Криму. Про це, зокрема, свідчить прослушка Медведчука, яка на цьому тижні стала публічною.

Епізод другий. Передача ворогу таємних даних. В СБУ стверджують: Медведчук через Козака проінформував ФСБ про місце розташування секретного підрозділу українських збройних сил. Їх чисельність, бойову підготовку. Що, по суті, означає - приставити до скронь наших захисників дула росіян. І це вже прямий удар по обороноздатності країни.

Епізод третій та найпідступніший. Та сама парочка ОПЗЖистів придумала хитрий і цинічний план, який претендує увійти в підручники гібридної війни. Назвали проект «Промінь». Виходячи зі слів Баканова, кінцевою метою мало стати одночасне створення в Україні п’ятої російської колони і мережі завербованих агентів. Об’єктами розробки ФСБ мали стати всі прості заробітчани. І, можливо, вже стали...

«Через механізм цього проекту «Промінь» мали збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави», - каже ТСН.Тижню Іван Баканов.

В очікуванні «судного дня»

Днем пізніше після всієї цієї катавасії Медведчук з усією свитою ОПЗЖ навідався до офісу генпрокурора. За його словами, аби реально отримати підозру держзраді. Як переконався ТСН.Тиждень, з ОГП Медведчук вийшов сам і в хорошому настрої. Адже він – людина, десятиліттями дотична до судової системи країни. І кожна його дія зараз – точно не «в холосту».

Далі - Печерський райсуд столиці в оточенні сотень спортивних молодиків, які кажуть, що «патріоти «За Життя»» (у цьому випадку – життя Медведчука), та десятка патріотів за життя України без впливового путінського кума. Всередині – ще тісніше. До пізнього вечора Феміда слухає сторони. А сам підозрюваний - гнутиме власну лінію: «Вважаю, що в розпорядженні правоохоронних органів немає об’єктивних доказів, які б могли сьогодні говорити навіть про підозру щодо до мене».

Нардепи з оточення свого шефа клопочуть у судді взяти Медведчука на поруки. Прокуратура - закрити в СІЗО на час слідства, або заставу - 300 мільйонів гривень. Через сім годин суддя озвучує третій варіант, від чого однопартійці Медведчука гучно радіють. Ні волі, ні ув'язнення – цілодобовий арешт.

Під вигуки під судом «Медведчук – путінська курва!» він покидає суд і бідкається: «Від суми та від тюрми не зарікайся». Його охорона з ватагою молодиків під командуванням народного депутата Іллі Киви, відтісняють пресу і дають мерседесу Медведчука вирватися.

Наступного дня правоохоронці прозвітують: браслет стеження на підозрюваному закріплений. Відлік домашнього арешту - розпочався.

«Є така думка, що, в принципі, це, можливо, і добре. Він не може вільно пересуватися, спілкуватися. Принаймні офіційно він є обмеженим. А якби він вніс заставу, це йому б більше розв’язало руки», - розповідає ТСН.Тижню адвокат Павло Богомазов.

Штука в тому, що українська Феміда на час слідства може швидше відправити до цюпи підозрюваного у звичайній крадіжці, ніж у державній зраді. Таке от законодавство. Мовляв, у випадку з Медведчуком саме домашній арешт, схоже, найсерйозніший з можливих запобіжників. І навряд таке рішення насправді втішило захист кума Путіна. Та чи буде продовження?

По кому тюрма плаче

Незалежний адвокат Павло Богомазов розповідає ТСН.Тижню, що, з озвученого прокурорами, найперспективнішим для реального тюремного терміну поки виглядає другий епізод в обвинуваченні Медведчука. Тобто передача секретних даних про підрозділ ЗСУ.

«Якщо інформація була передана, це вже ознака державної зради. І тут, по суті, доведено злочин до кінця», - каже він.

Стосовно здачі корисних копалин Росії - буде складніше... А по таємничій організації «Промінь» все взагалі «під питанням», тому що: «…вона повинна була б діяти, тут мали б бути конкретні докази, а не лише мотив».

Та насправді усе це - лиш гадання на кавовій гущі. Ні тексту підозри, ні рішення суду - ще не доступні загалу. Тож ніхто, крім вузької групи правоохоронців, не знає реальних фактів, які могли б просвітити, наскільки серйозно попався Медведчук. Але Павло Богомазов натякає ТСН.Тижню: «Коли вже вручають підозру, це означає, що слідчий суддя повірив і побачив, що є переконливі докази вини Медведчука».

Наразі це була розвідка боєм, кажуть експерти. Реальна війна правосуддя розпочнеться згодом. З початку російського вторгнення в Україні зафіксовано понад 70 вироків саме по держзраді. Тож практика є. Реальні тюремні терміни - теж... Козирем у рукаві прокурорів, ймовірно, буде удар по фінансуванню тероризму Медведчуком. Це - саме те, за що до нього, його дружини Марченко та поплічника Козака РНБО застосував санкції.

Впливова західна преса уже аналізує: Росія навряд це просто так залишить. Бо йдеться про удар по прямому оточенню Путіна. І насправді він вже відреагував.

«Це, безумовно, питання, яке повинно знаходитись в полі нашого зору. На загрози, які для нас створюються, ми повинні будемо реагувати», - сказав він.

І хоч Кремль офіційно заявляє: суд над Медведчуком - це все ж справа внутрішньоукраїнська, на ділі цей арешт у Києві може здетонувати на Донбасі. Власне, як і навпаки, - стати додатковим важелем для Києва. Адже, по суті, Москва ледь не вперше змушена діяти у відповідь. Досі перший хід завжди робила вона. До речі, секретар РНБО вже навіть натякнув: можемо Медведчука й обміняти. Ростов, здається, ще має, куди рости.

Андрій Орляк

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