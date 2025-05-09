Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта

Послу Угорщини вручено відповідну ноту.

Двоє угорських дипломатів мають залишити Україну протягом 48 годин. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту", - зазначає він.

Сибіга наголосив, що це відповідь на дії Угорщини.

Відео дня

"Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів", - зазначив голова МЗС України.

Викриття шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня, Служба безпеки України поінформувала, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі.

Згідно повідомлення пресслужби СБУ, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби.

Розслідування встановило, що куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році.

У відповідь міністр закордонних справ країни Петер Сіярто під час свого відеозвернення 9 травня заявив, що Угорщина сьогодні вислала двох українських дипломатів через звинувачення у "шпигунстві".

Нібито вони працювали "під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті".

Міністр зазначив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення стає все сильнішою антиугорська пропагада. А причиною теперішньої "наклепницької кампанії проти угорців" є нібито те, що Угорщина не хоче надавати зброю Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: