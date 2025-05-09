За словами Петера Сіярто, рішення вже вручено послу України в Будапешті.

Угорщина вислала двох українських дипломатів через звинувачення у "шпигунстві". Про це повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто під час свого відеозвернення.

"Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті. Відповідне рішення і нота були вручені послу України в Будапешті тут, у МЗС, в останні кілька хвилин", - підкреслив він.

Міністр зазначив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення стає все сильнішою антиугорська пропагада. А причиною теперішньої "наклепницької кампанії проти угорців" є такою самою, як і попередніх, а саме через те, що Угорщина не хоче надавати зброю Україні.

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За його словами, його країна "не може терпіти наклепницьку кампанію проти угорців".

Викриття шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини - що відомо

Як писав УНІАН, СБУ викрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини. За інформацією відомства, завданням цього осередку був збір даних про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів.

Як виявилось, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано Службою безпеки, а одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району.

Своєю чергою міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто відреагував на затримання угорських шпигунів на Закарпатті. Він вважає, що в Україні часто застосовується антиугорська пропаганда, "яка в багатьох випадках, як з'ясовувалося, не має під собою жодного підґрунтя".

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