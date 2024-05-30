Це має статися за декілька днів до саміту під час зустрічі G7 в Італії.

Сполучені Штати Америки близькі до того, аби підписати новий двосторонній пакт про безпеку з Україною. Він має стати сигналом підтримки та заспокоїти Київ після "напружених" відносин, які, як кажуть деякі українські чиновники, досягли найнижчого рівня з часу повномасштабної війни РФ, пише Financial Times.

"Ця угода стане найбільш значущою в серії угод, укладених Україною з країнами НАТО, які передбачають зобов'язання щодо довгострокової підтримки, включаючи військову підготовку, обмін розвідданими та економічну допомогу", - підкреслили у матеріалі.

Журналісти нагадали, що президент України Володимир Зеленський у доволі різкій формі дорікнув своєму колезі Джо Байдену про те, що план американського президента взяти участь у заході зі збору коштів для Демократичної партії замість саміту миру в Україні 15-17 червня був "не дуже сильним рішенням".

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"Ми дуже далекі один від одного через війну. Ми далі один від одного, ніж будь-коли з початку війни. Це дуже, дуже напружено", - наголосив один українських високопосадовців про відносини між Україною та США.

Проте американські чиновники повідомили для FT, що за декілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден підпишуть двосторонню угоду про безпеку під час зустрічі G7 в Італії.

"Переговори про пакт велися протягом тижнів дедалі напруженіших відносин між Києвом і Вашингтоном. Цього тижня офіс Зеленського випустив меморандум для чиновників і депутатів, який бачила FT, в якому міститься вказівка критикувати як Байдена, так і президента Китаю Сі Цзіньпіна за неучасть у саміті", - підкреслили у виданні.

"Якщо вони не приїдуть, то в чому їхній реальний інтерес?", - йдеться в записці.

Водночас американський урядовець наголосив, попри те, що у двосторонніх відносинах є розбіжності, відбулися позитивні рішення, які підбадьорили офіційних осіб у Києві. Серед них - дозвіл США використовувати ракети ATACMS, а також ухвалення Конгресом рішення про виділення Україні 60 млрд доларів допомоги.

Своєю чергою інший високопоставлений український чиновник розповів, що Зеленський став більш "емоційним та нервовим" через ситуацію на фронті. Також президент України вважає, що Вашингтон хоче розпочати переговори з РФ, попри те, що у Білому домі публічно заявили, що рішення про початок таких переговорів має приймати виключно Київ.

"Зеленський думає, що вони хочуть, щоб війна закінчилася до виборів [у США]", - додав чиновник.

За його словами, український президент незадоволений тим, що адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб Україна не завдавала ударів по російській нафтовій інфраструктурі "через побоювання підвищення світових цін на газ у рік виборів".

"Зеленський глибоко стурбований військовою ситуацією, але особливо мирним самітом у червні", - зауважив другий посадовець.

Крім того, кілька членів українського уряду заявили, що вони починають турбуватися через методи, які використовує Зеленський для спілкування з США. За словами одного з них, Зеленський "дуже роздратований" Байденом, додавши, що вони стурбовані "відкритим провокуванням" Білого дому.

"Що кажуть в Америці? Не кусайте руку, що вас годує", - підсумував четвертий український урядовець у FT.

США та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, США дозволять ЗСУ використовувати свої засоби ППО для того, аби знищувати цілі над територією РФ, якщо вони загрожуватимуть Україні.

"Немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, якщо вони становлять загрозу для України", - наголосив американський чиновник на умовах анонімності.

Водночас США стурбовані тим, що Україна завдає ударів по російських ядерних радіолокаційних станціях.

"Ці об'єкти не були залучені до підтримки війни Росії проти України. Але це чутливі місця, оскільки Росія може відчути, що її стратегічні можливості стримування стають ціллю, що може підірвати здатність Росії підтримувати ядерне стримування проти Сполучених Штатів", - підкреслив американський посадовець.

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