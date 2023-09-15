Радник з питань національної безпеки Адміністрації Байдена заявив, що це станеться в "критичний" для України час.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім для зустрічі з президентом США Джо Байденом у четвер, 21 вересня.

Про це заявив радник лідера США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 15 серпня.

За словами Саллівана, зустріч Зеленського з Байденом станеться в "критичний" час для України. Тоді, коли агресор РФ намагається отримати допомогу від Північної Кореї для ведення повномасштабної війни.

У повідомленні йдеться, що Зеленський приїде до Вашингтона наступного тижня після того, як відвідає Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.

Це буде четверта зустріч Зеленського з Байденом від початку повномаштабної війни в Україні (із лютого 2022 року). Востаннє політики бачилися особисто під час саміту НАТО у липні у Вільнюсі.

У грудні 2022 року Зеленський вперше з початку російського вторгнення залишив Україну для того, щоб відвідати США. Також лідери зустрічалися на саміті G7 у Японії.

Результат останніх перемовин Зеленського з Байденом

Нагадаємо, президент України повідомив, що провів результативні перемовини з лідером США Джо Байденом на День Незалежності України (24 серпня).

За словами Зеленського, американський лідер привітав націю зі святом та пообіцяв, що українці можуть розраховувати на підтримку Вашингтона з огляду на новий пакет допомоги Україні, який ініціював Байден. Йдеться про 24,1 мільярда доларів, які має схвалити американській Сенат.

Наразі щодо цієї допомоги тривають суперечки серед американських законодавців. З різкою заявою нещодавно виступив на трибуні лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл.

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