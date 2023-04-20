Раніше уряд Мексики заявив, що буде зберігати нейтралітет з приводу війни в Україні.

Український президент Володимир Зеленський виступить зі зверненням в Конгресі Мексики по відеозв'язку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. Виступ українського президента намічено на полудень сьогоднішнього дня (21:00 за Києвом), уточнили джерела. За їхніми даними, виступ Зеленського перед мексиканськими конгресменів відбудеться з ініціативи фракції мексикансько-української дружби.

Пзиція Мексики щодо війни в Україні

Раніше уряд Мексики заявив, що буде зберігати нейтралітет з приводу війни в Україні. При цьому деякі прихильники підтримки України критикували президента країни Андреса Мануеля Лопеса Обрадора через те, що він не підтримує постачання зброї Києву.

Відео дня

Однак Мексика проголосувала разом з США і європейськими країнами по ряду важливих резолюцій ООН по Україні.

Президент Німеччини і посол США в Мексиці раніше намагалися переконати мексиканську владу стати на бік Києва, але це не привело до бажаного результату, а тільки викликало серйозні розбіжності між конгресменами.

Вас також можуть зацікавити новини: