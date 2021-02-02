Така запіканка найчастіше готується з сиром, манкою або рисом.

Запіканка з гарбуза – це дуже смачна і корисна страва. Із гарбузом у запіканці добре поєднуються фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи. Також є гарбузова запіканка з сиром, манкою, рисом і навіть із фаршем.

Гарбузово-сирна запіканка

Для сиркової маси

Сир - 260 г

Крупа манна - 2 ст. л.

Цукор - 2 ст. л.

Родзинки - 100 г

Арахіс - 100 г

Яйце куряче - 1 шт.

Сіль - 0,2 ч. л.

Для гарбузової маси

Гарбуз (очищений) - 500 г

Цукор - 2 ст. л.

Кориця - 1 ч. л.

Олія (для запікання) - 1 ст. л.

Крупа манна - 2 ст. л.

Яйце куряче - 1 шт.

Сметана - 2 ст. л.

Сіль - 0,2 ч. л.

Додатково

Олія для змащування форми

Духовку розігріти до 200°С. Гарбуз нарізати на шматочки, викласти в чашку, додати цукор та корицю, все перемішати. Деко змастити олією, розкласти гарбуз і випікати за температури 200°С упродовж 30 хвилин.

Читайте такожСмачний торт "Молочна дівчина": як приготувати ніжний десертОхолодити гарбуз, подрібнити в блендері, додати манку, цукор, яйце, сіль і сметану. Все перемішати. Дати постояти 30 хвилин, щоб манка набухла.

Родзинки замочити у холодній воді на 20 хвилин.

Арахіс посмажити на сухій сковороді, очистити від лушпиння й подрібнити.

Приготування сирної маси. З’єднати сир з цукром, сіллю, манкою та яйцем. Перемішати. Дати постояти 30 хвилин, щоб манка набухла.

Потім додати до сиру арахіс і віджаті родзинки.

Змастити олією форму для запікання. Викласти спочатку шар гарбузової маси, зверху – сирної, чергуючи їх. Останнім шаром має бути гарбузова маса.

Випікати у духовці за температурі 180°С упродовж 30 хвилин.

Запіканка з рисом і гарбузом

Рис - 250 г

Гарбуз - 300 г

Морква - 250 г

Яйце куряче - 2 шт.

Масло вершкове (70 г + 10 г) - 80 г

Цукор - 3 ст. л.

Вершки (35%) - 150 мл

Молоко (2,5%) - 150 мл

Ванільний цукор - 6 г

Сіль - 0,5 ч. л.

Гарбуз нарізати й очистити. Зварити рис.

Яйця збити з цукром, додати ванільний цукор та сіль.

Натерті гарбуз та моркву перекласти в миску. Додати рис. Вилити збиті яйця, розтоплене масло, вершки та молоко. Вміст миски добре перемішати.

Форму для запікання застелити пергаментним папером, змастити її і боки маслом.

Перекласти овочеву суміш у форму. Відправити у розігріту духовку на 35 хвилин при 200°С. Запіканка має добре зарум'янитися.

Сирно-гарбузова запіканка з апельсиновим кремом

Сир - 1000 г

Цукор (0,5-в сир, 0,5-в крем) - 1 ст.

Яйце куряче (4-в сир, 2-в крем) - 6 шт.

Крохмаль картопляний (в сир) - 3 ст. л.

Крохмаль кукурудзяний (у крем) - 2-3 ч. л.

Масло вершкове - 1,5 ст. л.

Апельсин - 2 шт.

Гарбуз - 100 г

Кориця, ванілін

Розім'яти сир із цукром (якщо сир нежирний, додати 100 г вершкового масла), додати яйця, картопляний крохмаль, ванілін і добре перемішати до однорідності.

Читайте такожНіжна сирна запіканка: як приготувати неймовірну смакоту з ягодамиПідготувати форму, змастивши маслом, посипавши манкою (силіконову можна не змащувати). Викласти масу у підготовлену форму і сформувати бортик.

Свіжий гарбуз порізати дрібними кубиками, викласти його на сир, злегка вдавлюючи. Посипати корицею. Відправити у духовку 160-180°С на 30 хвилин.

Приготування крему. Помити і висушити апельсини, зняти з них цедру, вичавити сік із апельсинів.

Півтори столові ложки м'якого вершкового масла змішати з цукром, цедрою та яйцями. До суміші додати кукурудзяний крохмаль і апельсиновий сік. Варити крем до загустіння на маленькому вогні.

Готовий крем викласти на запіканку. Випікати в тому ж температурному режимі в духовці ще 30-40 хвилин. Подавати краще повністю охолодженою.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН