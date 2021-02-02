Запіканка з гарбуза – це дуже смачна і корисна страва. Із гарбузом у запіканці добре поєднуються фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи. Також є гарбузова запіканка з сиром, манкою, рисом і навіть із фаршем.
Гарбузово-сирна запіканка
Для сиркової маси
- Сир - 260 г
- Крупа манна - 2 ст. л.
- Цукор - 2 ст. л.
- Родзинки - 100 г
- Арахіс - 100 г
- Яйце куряче - 1 шт.
- Сіль - 0,2 ч. л.
Для гарбузової маси
- Гарбуз (очищений) - 500 г
- Цукор - 2 ст. л.
- Кориця - 1 ч. л.
- Олія (для запікання) - 1 ст. л.
- Крупа манна - 2 ст. л.
- Яйце куряче - 1 шт.
- Сметана - 2 ст. л.
- Сіль - 0,2 ч. л.
Додатково
- Олія для змащування форми
Духовку розігріти до 200°С. Гарбуз нарізати на шматочки, викласти в чашку, додати цукор та корицю, все перемішати. Деко змастити олією, розкласти гарбуз і випікати за температури 200°С упродовж 30 хвилин.
Читайте такожСмачний торт "Молочна дівчина": як приготувати ніжний десертОхолодити гарбуз, подрібнити в блендері, додати манку, цукор, яйце, сіль і сметану. Все перемішати. Дати постояти 30 хвилин, щоб манка набухла.
Родзинки замочити у холодній воді на 20 хвилин.
Арахіс посмажити на сухій сковороді, очистити від лушпиння й подрібнити.
Приготування сирної маси. З’єднати сир з цукром, сіллю, манкою та яйцем. Перемішати. Дати постояти 30 хвилин, щоб манка набухла.
Потім додати до сиру арахіс і віджаті родзинки.
Змастити олією форму для запікання. Викласти спочатку шар гарбузової маси, зверху – сирної, чергуючи їх. Останнім шаром має бути гарбузова маса.
Випікати у духовці за температурі 180°С упродовж 30 хвилин.
Запіканка з рисом і гарбузом
- Рис - 250 г
- Гарбуз - 300 г
- Морква - 250 г
- Яйце куряче - 2 шт.
- Масло вершкове (70 г + 10 г) - 80 г
- Цукор - 3 ст. л.
- Вершки (35%) - 150 мл
- Молоко (2,5%) - 150 мл
- Ванільний цукор - 6 г
- Сіль - 0,5 ч. л.
Гарбуз нарізати й очистити. Зварити рис.
Яйця збити з цукром, додати ванільний цукор та сіль.
Натерті гарбуз та моркву перекласти в миску. Додати рис. Вилити збиті яйця, розтоплене масло, вершки та молоко. Вміст миски добре перемішати.
Форму для запікання застелити пергаментним папером, змастити її і боки маслом.
Перекласти овочеву суміш у форму. Відправити у розігріту духовку на 35 хвилин при 200°С. Запіканка має добре зарум'янитися.
Сирно-гарбузова запіканка з апельсиновим кремом
- Сир - 1000 г
- Цукор (0,5-в сир, 0,5-в крем) - 1 ст.
- Яйце куряче (4-в сир, 2-в крем) - 6 шт.
- Крохмаль картопляний (в сир) - 3 ст. л.
- Крохмаль кукурудзяний (у крем) - 2-3 ч. л.
- Масло вершкове - 1,5 ст. л.
- Апельсин - 2 шт.
- Гарбуз - 100 г
- Кориця, ванілін
Розім'яти сир із цукром (якщо сир нежирний, додати 100 г вершкового масла), додати яйця, картопляний крохмаль, ванілін і добре перемішати до однорідності.
Читайте такожНіжна сирна запіканка: як приготувати неймовірну смакоту з ягодамиПідготувати форму, змастивши маслом, посипавши манкою (силіконову можна не змащувати). Викласти масу у підготовлену форму і сформувати бортик.
Свіжий гарбуз порізати дрібними кубиками, викласти його на сир, злегка вдавлюючи. Посипати корицею. Відправити у духовку 160-180°С на 30 хвилин.
Приготування крему. Помити і висушити апельсини, зняти з них цедру, вичавити сік із апельсинів.
Півтори столові ложки м'якого вершкового масла змішати з цукром, цедрою та яйцями. До суміші додати кукурудзяний крохмаль і апельсиновий сік. Варити крем до загустіння на маленькому вогні.
Готовий крем викласти на запіканку. Випікати в тому ж температурному режимі в духовці ще 30-40 хвилин. Подавати краще повністю охолодженою.
Вас також можуть зацікавити інші рецепти:
- Пиріг, кекс та сирний десерт: рецепти смачної випічки у мультиварці
- Смачний та наваристий капусняк: як приготувати апетитну страву
- Соковита шинка зі свинини: як приготувати апетитну закуску
- Ароматне лимонне печиво - як спекти неймовірно смачні ласощі
- Бефстроганов із яловичини: як приготувати смачне м’ясо в сметанному соусі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram