Київрада дозволила вирубити 114 га лісу на Лісовому масиві у Києві

Лідер Громадського об’єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК вважає, що останнє рішення Київради про вирубку 114 гектарів столичного лісу є дикунською спробою перетворити столицю України на залізобетонний полігон. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГО ”Новий Київ”.

За словами З.ШКІРЯКА, Київрада вилучила цю земельну ділянку з переліку озеленених територій без необхідної дозвільної документації, зокрема, висновків природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, містобудівного обґрунтування. «Це означає лише одне – нехтуючи нормами законодавства, міські чиновники перейшли як рамки закону, так і будь-які моральні норми».

«Подібні рішення я можу порівняти з легендою про взяття Бастилії, оскільки як раз сьогодні відзначають річницю цієї події. Як відомо, коли Бастилію зруйнували, на її уламках революціонери написали: «Тут танцюють!». Таке враження, що подібним чином вирішили вчинити і столичні «революціонери» від влади із залишками тієї власності, яка залишається у розпорядженні міської громади. Але чи давали ми їм такі повноваження? Чи дамо ми їм танцювати на уламках Києва? Це залежить виключно від нас», - відзначає З.ШКІРЯК.

Як повідомлялося, Київська міська рада на останньому засіданні відхилила протест столичної прокуратури на своє рішення про передачу ТОВ «Компанія «Будівельник» під комерційну забудову близько 114 га зеленої зони на Лісовому масиві. Таким чином Київрада залишила у силі своє рішення від 27 грудня 2007 року «Про передачу ТОВ «Компанія «Будівельник» земельних ділянок для будівництва, експлуатації й обслуговування комплексу об`єктів громадського, соціально-побутового і житлового призначення із підземними паркінгами, офісними приміщеннями, оздоровчим комплексом, облаштованістю і благоустроєм прилеглих територій по вул. Маршала Жукова, 2-а в Деснянському районі Києва» загальною площею 113,71 га в оренду на 10 років.

«Таким чином, своїм незаконним рішенням столична влада відібрала у киян можливість відпочивати у парках та скверах, натомість перетворюючи зелену зону у підземні паркінги та офісні приміщення. Це курс, спрямований на остаточне знищення зеленого Києва», - підсумував З.ШКІРЯК.