У мережу потрапили фото складаного смартфона від Huawei

Офіційний анонс смартфона повинен відбутися в лютому наступного року.

Компанія Huawei активно працює над складним телефоном, який також буде забезпечувати підтримку 5G. Кінцевий продукт вже показали представникам операторів в Кореї.

Офіційний анонс смартфона повинен відбутися в лютому наступного року, пише "Новое время" із посиланням на GizmoChina.

Схоже, що Південна Корея може стати одним з перших ринків, які отримають складаний телефон 5G Huawei, оскільки це єдина країна крім США, де, як очікується, комерціалізація мереж 5G відбудеться в першій половині 2019 року. У другій половині 2019, мережі 5G можуть бути комерціалізовані в Японії, Китаї та Європі.

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Представник одного з корейських мобільних операторів підтвердив журналістам, що новий гаджет від Huawei - серійний пристрій, а не прототип. Однак, ніяких характеристик гаджета названо не було.

Інші джерела відзначають, що китайський виробник може продемонструвати свій складаний телефон на Mobile World Congress (MWC) 2019 лютому наступного року. Телефон буде обладнаний гнучкими OLED-панелями.

З чуток, розмір екрану зовнішнього дисплея складе становить 5 дюймів, а великого внутрішнього дисплея - 8 дюймів. Можливо, дисплей виготовлений китайським виробником дисплеїв BOE. У пристрої Samsung розміри екранів становлять 4,6 і 7,3 дюймів відповідно.

Для підключення 5G компанія, як очікується, буде використовувати модем Balong 5000 5G. Смартфон також може оснащуватися сканером відбитків пальців під дисплеєм.