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Вченим вдалося виростити "міні-мізки"

12:16, 21 листопада 2018
Наука та IT
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Вченим вдалося виростити мозок, який проявляє електричну активність / pixabay.com

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виростили в лабораторії мозкову тканину, яка вперше проявила електричну активність, схожу на активність мозку недоношеної дитини.

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Як повідомляє DT.UA, дослідники розробляли органели у своїй лабораторії протягом декількох років, але активність, схожа з активністю мозку людини, була виявлена у них вперше. Близько сотні маленьких мізків вирощували протягом 10 місяців.

Приблизно до шести місяців мізки почали проявляти енергійну мозкову активність. Вона була не такою ж організованою і передбачуваною, як активність дорослої людини, але хаотичними, синхронізованими сплесками явище нагадало мозкову активність, що спостерігається у недоношених немовлят.

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Теги: #вчені#мозок