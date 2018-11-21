Вченим вдалося виростити "міні-мізки"

Близько сотні маленьких мізків вирощували протягом 10 місяців.

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виростили в лабораторії мозкову тканину, яка вперше проявила електричну активність, схожу на активність мозку недоношеної дитини.

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Як повідомляє DT.UA, дослідники розробляли органели у своїй лабораторії протягом декількох років, але активність, схожа з активністю мозку людини, була виявлена у них вперше. Близько сотні маленьких мізків вирощували протягом 10 місяців.

Приблизно до шести місяців мізки почали проявляти енергійну мозкову активність. Вона була не такою ж організованою і передбачуваною, як активність дорослої людини, але хаотичними, синхронізованими сплесками явище нагадало мозкову активність, що спостерігається у недоношених немовлят.