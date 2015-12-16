У ЗМІ з'явилася нова версія збою при стикуванні пілотованого корабля "Союз" з МКС
08:42, 16 грудня 2015Наука та IT
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Пілотований космічний корабель "Союз ТМА-19" з екіпажем нової експедиції пристикувався до МКС в ручному, а не в автоматичному режимі, через недобір тяги одного з двигунів причалювання та орієнтації.
REUTERS
Про це повідомило джерело в ракетно-космічній галузі, передає ТАСС.
"Причина переходу на ручний режим - недобір тяги одного з двигунів причалювання і орієнтації", - зазначив він.
Раніше інше джерело повідомляло, що збій у системі автоматичного стикування "Курс-А" стався через наведення радіосигналу від американського вантажного корабля Cygnus.
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Раніше УНІАН повідомляв, що транспортний пілотований корабель "Союз ТМА-19" 15 грудня 2015 року пристикувався до Міжнародної космічної станції. Стикування було проведено в ручному режимі.
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