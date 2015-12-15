Пілотований корабель "Союз" з космонавтами на борту пристикувався до МКС (фото, відео)

Як повідомляє прес-служба Роскосмосу, корабель пристикувався до малого дослідницького модуля "Рассвет" російського сегмента МКС.

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"Зближення виконувалось в автоматичному режимі під контролем фахівців Центру управління польотами. На завершальній ділянці стикування зі станцією ТПК "Союз ТМА-19" було переведено на ручне управління. Стиковка була здійснена о 20 год. 33 хв. за київським часом. (19:33 за Києвом)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Союз ТМА-19" доставив на МКС членів місії МКС-46/47. У складі експедиції - російський космонавт Юрій Маленченко (Роскосмос), американський астронавт Тімоті Копра (НАСА) і британський астронавт Тімоті Пік (ЄКА).

Т.в.о. керівника Федерального космічного агентства (Роскосмос) Олександр Іванов: "Стиковка була проведена в ручному режимі через збій автоматичного управління. Командир пілотованого корабля перейшов на ручне управління, і все пройшло штатно".

Нагадаємо, "Союз ТМА-19", на борту якого перебувають три космонавти, стартував з космодрому Байконур до Міжнародної космічної станції.