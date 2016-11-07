Вчені винайшли паливо майбутнього із екскрементів (відео)

Вчені Тихоокеанської північно-океанської лабораторії в США розробили технологію виготовлення палива із людських екскрементів, пише PNNL.

Видання зазначає, що перетворення екскрементів в паливо планується за допомогою гідротермального зрідження. Такий метод імітує умови утворення нафти.

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Такий спосіб передбачає, що екскременти нагрівають до 650 градусів Цельсія в спеціальній трубці під високим тиском. Після цього вони перетворюються в горючу маслянисту рідину.

За підрахунками вчених, екскременти, які людина виробляє за рік, вистачить для отримання 7,5-11 л палива.

В лабораторії процес отримання палива зайняв кілька секунд.