Турчинов розповів про успішні запуски ракет, які влучили у цілі (відео)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив про успішні планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК «Укроборонпром» та Державного космічного агентства України.

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

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За його словами, під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності.

«Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі», - сказав секретар РНБО України.

Він також наголосив, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, «вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання».

Як повідомляв УНІАн раніше, українське дослідно-конструкторське бюро Matrix-UAV готується запустити у виробництво універсальну безпілотну літаючу платформу "Командор" з комбінованою силовою установкою.