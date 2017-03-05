В Україні створили безпілотну платформу "Командор", здатну нести дві керовані протитанкові ракети (відео)

Наразі проходить випробування перша версія цієї платформи, передає Український мілітарний портал.

Вона здатна нести корисне навантаження у 30 кг протягом однієї години. Одна з варіацій використання платформи – це можливістю несення двох керованих протитанкових ракет.

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"Окрім військового призначення важкої універсальної платформи "Командор", розглядаються й цивільні варіації використання, як, наприклад, пожежний зі вставновленням вогнегасника, що підійде до застосування з великим ризиком – загоряння на заправках, ліквідацією пожеж на складах боєприпасів тощо", - йдеться у повідомленні.

Також є варіанти для сільськогосподарських робіт на полях з удобрення чи обробкою від шкідників.

Раніше ДП "СпецТехноЕкспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", презентувало на виставці в Індії новий тактичний безпілотний авіаційний комплекс Sparrow-LE.