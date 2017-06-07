Google буде брати гроші з користувачів за відмову від реклами на сайтах
Google вирішив, що користувачам доведеться платити за те, щоб не дивитися рекламні ролики на сайтах.
Google анонсував додаток Funding Choices, який дозволить стягувати плату за перегляд сайтів без реклами з користувачів, які встановили адблокер, повідомляє DT.UA.
Читайте також"Парк на даху, кафе і бігові доріжки": ЗМІ дізналися, як буде виглядати нова штаб-квартира Google (фото)Програма буде доступна в Північній Америці, Великобританії, Німеччині, Австралії та Новій Зеландії. Вона буде ідентифікувати користувачів, які користуються адблокером, і пропонувати їм дозволити перегляд реклами або платити за відмову від неї. Користувачі зможуть оплачувати відмову від реклами за допомогою спеціального електронного гаманця Google Contributor, який переказуватиме кошти власникам сайтів і Google.
Також Google підтвердив, що планує вбудувати адблокер в браузер Chrome. Програма буде блокувати не всю рекламу, а тільки найнав'язливішу.
Близько 86% доходів Google отримує від реклами. При цьому, один з чотирьох користувачів комп'ютерів і один з 10 користувачів мобільних пристроїв використовує адблокер.