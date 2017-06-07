Google буде брати гроші з користувачів за відмову від реклами на сайтах

Google анонсував додаток Funding Choices, який дозволить стягувати плату за перегляд сайтів без реклами з користувачів, які встановили адблокер, повідомляє DT.UA.

Читайте також"Парк на даху, кафе і бігові доріжки": ЗМІ дізналися, як буде виглядати нова штаб-квартира Google (фото)Програма буде доступна в Північній Америці, Великобританії, Німеччині, Австралії та Новій Зеландії. Вона буде ідентифікувати користувачів, які користуються адблокером, і пропонувати їм дозволити перегляд реклами або платити за відмову від неї. Користувачі зможуть оплачувати відмову від реклами за допомогою спеціального електронного гаманця Google Contributor, який переказуватиме кошти власникам сайтів і Google.

Також Google підтвердив, що планує вбудувати адблокер в браузер Chrome. Програма буде блокувати не всю рекламу, а тільки найнав'язливішу.

Близько 86% доходів Google отримує від реклами. При цьому, один з чотирьох користувачів комп'ютерів і один з 10 користувачів мобільних пристроїв використовує адблокер.