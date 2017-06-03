Google Chrome почне блокувати настирливу рекламу

Корпорація Google, яка належить Alphabet, оголосила, що в 2018 році запровадить в браузері Chrome функцію блокування настирливої інтернет-реклами, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У своєму блозі корпорація повідомила, що надасть власникам сайтів інструмент Ad Experience Reports, який допоможе їм зрозуміти, яка реклама вважається прийнятною і як вирішити проблеми з рекламою, яка не відповідає стандартам.

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Стандарти якості реклами буде визначати "Коаліція за кращу рекламу", в яку увійшли Google, Facebook, News Corp, Interactive Advertising Bureau (IAB), Procter & Gamble та інші компанії.

Неприйнятною, зокрема, буде вважатися реклама у вигляді спливаючих вікон, відеоролики, що автоматично запускаються і рекламні оголошення із зворотним відліком часу.

У Google розраховують на те, що нова функція стане на заваді зростанню числа користувачів, які, намагаючись позбутися настирливої реклами, встановлюють адблокер, що блокує всю рекламу.

Власникам сайтів із "хорошим рекламним досвідом" також буде доступний інструмент, який отримав назву Funding Choices. Вони зможуть надати користувачам можливість вибрати: відключити адблокер або заплатити за перегляд сайту без реклами.

Бета-версія цього інструменту вже доступна в Північній Америці, Великобританії, Німеччини, Австралії та Нової Зеландії.

Google Chrome - найпопулярніший інтернет-браузер в світі. Згідно з даними StatCounter, у травні ринкова частка Chrome склала 54,14%. На другому місці йде Safari (14,26%), на третьому - UC Browser (8,4%).