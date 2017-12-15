Італійський астронавт показав, як північне сяйво виглядає з ілюмінатора МКС (відео)
19:45, 15 грудня 2017Наука та IT
1772 0
Північне сяйво астронавт побачив, коли МКС пролітала над США та Канадою.
Італійський астронавт показав, як північне сяйво виглядає з ілюмінатора МКС. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожТри члени екіпажу МКС повернулися на Землю (фото, відео)
Паоло Несполі зумів зняти дивовижне видовище через ілюмінатори Міжнародної Космічної Станції. Він провів на орбіті чотири місяці, і напередодні повернувся на Землю.
Північне сяйво Несполі побачив, коли МКС пролітала над США та Канадою. Окрім природної дивовижі, із неба вражають і вогні нічних міст, які готуються до Різдва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter