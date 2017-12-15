Італійський астронавт показав, як північне сяйво виглядає з ілюмінатора МКС (відео)

Італійський астронавт показав, як північне сяйво виглядає з ілюмінатора МКС. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Паоло Несполі зумів зняти дивовижне видовище через ілюмінатори Міжнародної Космічної Станції. Він провів на орбіті чотири місяці, і напередодні повернувся на Землю.

Північне сяйво Несполі побачив, коли МКС пролітала над США та Канадою. Окрім природної дивовижі, із неба вражають і вогні нічних міст, які готуються до Різдва.