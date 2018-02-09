Samsung патентує повноекранний смартфон із аналогом 3D Touch

Компанія розробляє апарат, дисплей якого повністю позбавлений нижньої рамки і чутливий до сили натискання.

Смартфони стають все більш безрамковими, і Samsung задумалася над тим, як можна спростити роботу з такими гаджетами. В новому патенті компанія показала свій варіант «пристрою майбутнього» із повноекранним дизайном.

Про це пише gagadget.com.

У документі описано апарат, дисплей якого повністю позбавлений нижньої рамки і чутливий до сили натискання. Подібно функції Touch 3D на iPhone, передбачено три рівні інтенсивності, в залежності від яких можуть виконуватися різні дії. Поточні флагмани Samsung Galaxy S8 і S8+ розпізнають сильне натискання тільки в нижній частині екрана — так можна повернутися на робочий стіл з будь-якої програми або гри.

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У технології є кілька сценаріїв використання. Так, звичайним дотиком можна розбудити смартфон, щоб просто подивитися час, а натискання із зусиллям активує вбудований у дисплей сканер відбитків пальців. Системним кнопкам Android і зовсім не обов'язково постійно знаходитися перед очима, але сильне натискання по потрібній області, приміром, поверне користувача на попередній екран.

Аналогічним чином можна призначити додаткові функції на кнопку «Додому», щоб при сильному натисканні відкривався список додатків або запускався голосовий помічник.

Це не перший патент на Samsung смартфон з екраном на всю фронтальну панель, але «нескінченний» дисплей в флагманах компанії поки не позбавився від рамок зверху і знизу. Швидше за все, фанатам доведеться почекати ще кілька років.