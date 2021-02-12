В Instagram додали, що відключать також нові облікові записи, створені для обходу обмежень на відправку повідомлень.

Соціальна мережа Instagram буде видаляти акаунти користувачів, з яких відправляються образи або розпалюючі ненависть особисті повідомлення.

Читайте такожTikTok буде повідомляти користувачам про причину видалення відеороликівРаніше за таке порушення соцмережа обмежувала право відправки повідомлень на деякий час.

"Сьогодні ми оголошуємо, що будемо вживати більш жорстких заходів, коли дізнаємося, що люди порушують наші правила в особистих повідомленнях. До теперішнього часу, коли хтось відправляв особисті повідомлення, які порушували наші правила, ми забороняли цій людині відправляти ще які-небудь повідомлення протягом певного періоду часу. Тепер, якщо хтось продовжить відправляти порушуючі правила повідомлення, ми відключимо її обліковий запис", - повідомляється в блозі соцмережі.

У матеріалі уточнюється, що мова йде про образи, расистські і антисемітські висловлювання, а також інші порушення правил, передає kommersant.

В Instagram додали, що відключать також нові облікові записи, створені для обходу обмежень на відправку повідомлень. Також соцмережа продовжить видаляти акаунти, створені тільки для відправки образ.

В період з липня по вересень 2020 року соцмережа вжила заходів щодо 6,5 млн випадків розпалювання ненависті в Instagram, в тому числі в особистих повідомленнях, 95% з них були виявлені до того, як хто-небудь повідомив про це.

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Автор: УНІАН