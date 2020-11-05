У компанії стверджують, що телескопічна камера має низку переваг.

Китайський електронний гігант Xiaomi показав свою нову технологію - телескопічну камеру для смартфонів. За твердженням розробників, це рішення дозволить ставити в камеру об'єктив з більшою діафрагмою.

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Як повідомляє IXBT, вранці компанія провела конференцію для розробників, де були продемонстровані нові технології камер.

Представляючи телескопічну камеру, глава підрозділу смартфонів Xiaomi Адам Цзен Сюечжун (Adam Zeng Xuezhong) заявив, що компанія черпає натхнення з традиційних фотокамер і самостійно створює нову технологію висувних об'єктивів.

У Xiaomi заявляють, що це рішення має дві основні переваги. Перша - об'єктив має велику діафрагму, тому кількість світла, що пропускається, можна збільшити на 300%. Це істотно підвищить якість знімків, особливо в умовах низької освітленості.

Друга перевага - використання нової технології захисту від "шевелення", яка дозволяє зробити зображення набагато чіткішим та різким.

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Автор: Дмитро Захаров